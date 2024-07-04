أبو الغيط: سعدت باستقبال الدبيبة واستعرضنا عدة موضوعات تهم ليبيا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه سعد باستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أول زيارة له إلى مقر الجامعة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «استعرضنا عدة موضوعات تهم ليبيا وفي مقدمتها مساعي الجامعة في مساعدة الأخوة الليبيين في الاتفاق على كل ما من شأنه إقرار دستور للبلاد، وإجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي، وإحلال الاستقرار والأمن في هذا البلد العربي الهام».

وأمس الأربعاء، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها ليبيا، حيث تناول رئيس الحكومة في حديثه تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود الحكومة في استعادة الأمن ودفع مسيرة التنمية في البلاد.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط، استعراضه في هذا الإطار لعقد الجلسة الحوارية التي استضافتها الجامعة العربية لعدة أطراف ليبية في مارس الماضي، كما استمع من رئيس الحكومة إلى وجهة النظر في هذا الشأن.

وأكد الأمين العام أن الجامعة العربية سوف تستمر في جهودها؛ لدفع جميع القيادات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات التي تسمح بالمضي قدماً في إقرار دستور للبلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا؛ تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي وإحلال الاستقرار والأمن في هذا البلد العربي الهام.



