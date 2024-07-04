بريطانيا: تراجع معدل شراء السيارات الخاصة الجديدة للشهر التاسع على التوالي

أظهرت أرقام جديدة في بريطانيا، اليوم الخميس، انخفاض مشتريات السيارات الخاصة الجديدة، للشهر التاسع على التوالي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا).

وقالت "جمعية مصنعي وتجار السيارات"، إن عدد تسجيل السيارات الخاصة الجديدة بلغ 67 ألفا و625 في شهر يونيو الماضي، بانخفاض قدره 15.3%، مقابل 70 ألف سيارة و798 في نفس الشهر من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، نما سوق السيارات الجديدة بشكل عام بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة بنسبة 14.2% في مشتريات الأساطيل المملوكة أو المستأجرة للشركات أو الهيئات الأخرى.

ويعني ذلك أنه تم تسجيل أكثر من مليون سيارة جديدة خلال النصف الأول من العام، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.

وبشكل عام، زاد إجمالي حجم سوق السيارات الجديدة خلال الفترة بين يناير ويونيو بنسبة 6%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.