وزير الشئون الإسلامية السعودي: المملكة تسعى لنشر مبادئ الإسلام الوسطي ومحاربة الإرهاب والتطرف

أكد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قيادة المملكة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى لنشر مبادئ الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح وفق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ومحاربة الإرهاب والتطرف.

جاء خلال لقاء "ال الشيخ" بجدة اليوم الخميس رئيس الجمعية الإسلامية الصينية حسن يانغ فام ينغ ونائبه عادل جيانغ حاج كريم.

وذكر "ال الشيخ" أن وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى لتحقيق هذه الرسالة، وترحب بالتعاون المشترك مع الجمعية الإسلامية الصينية. من جهته.. قدّم رئيس الجمعية الإسلامية الصينية شكره وامتنانه على هذه الدعوة الكريمة التي تلقاها من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد لزيارة المملكة، مبيناً أنها مهبط الوحي وقبلة المسلمين و تسعى لنشر الإسلام الوسطي المعتدل.

ونوه بتجربة المملكة الرائدة في نشر الإسلام المعتدل ودور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تحقيق ونشر منهج الوسطية والاعتدال مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه التجربة المتميزة.

وقدم الشيخ حسن يانغ شرحاً وافياً عن الجمعية الإسلامية الصينية ودورها في المجتمع، مبدياً رغبته في التعاون البناء مع الوزارة فيما يخدم المسلمين في الصين.