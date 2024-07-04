بايدن: ارتكبت خطأ خلال مناظرتي أمام ترامب التي استمرت 90 دقيقة

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترافه بالإخفاق خلال مناظرته الأولى أمام الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وأضاف بايدن: "مررت بليلة سيئة وارتكبت خطأ خلال مناظرة استغرقت 90 دقيقة لكن يجب النظر إلى ما قمت به خلال ثلاثة أعوام ونصف".

وأمس الأربعاء، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تعليقاً ساخراً لبايدن على أدائه في المناظرة، حيث قال في حفل لجمع التبرعات، الثلاثاء، إنه "كاد أن ينام على المسرح".

وأضاف بايدن، للصحفيين خلال حملة لجمع التبرعات في ولاية فرجينيا: "قررت السفر حول العالم عدة مرات قبل وقت قصير من المناظرة ولم أستمع إلى طاقمي ثم كدت أنام على المسرح".

وقوبلت هذه التصريحات بالضحك من الحاضرين، ولكن العديد من الصحفيين قالوا إنه هذا التصريح يبدو أن المقصود منه أن يكون مزحة.

يذكر أن بايدن قال، الخميس، إنه "بخير لكنه كان يعاني من التهاب في الحلق"، وصرح الجمعة خلال تجمع في ولاية كارولينا الشمالية بأنه "لم يعد يتحدث أو يناقش كما يعتاد"، وأضاف: "لكنني أعرف كيف أقول الحقيقة".

ودفع أداء الرئيس الأمريكي، خلال المناظرة الرئاسية بعض الديمقراطيين إلى المطالبة بمرشح جديد.