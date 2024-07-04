مسئول أمريكي: توصلنا لاختراق بشأن مشكلة أساسية بين حماس وإسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم الخميس، عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إنهم توصلوا إلى "اختراق" فيما يخص مشكلة أساسية في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وأضاف المسئول – الذي لم تسمه - أن "رد حماس يحرك المفاوضات للأمام وقد يوفر الأساس لإبرام اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا أن "حماس تبنت تعديلا كبيرا للغاية في موقفها من الاتفاق".

وأشار المسئول إلى اعتقاد واشنطن بوجود فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين، موضحا أن القضايا العالقة تتعلق بكيفية تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة. ورجح المسئول، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، إجراء محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الدوحة، وأن وفداً أمريكيا سيشارك في المحادثات، مستبعدا التوصل للاتفاق خلال أيام.

وأوضح المسئول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا مسألة عقد اجتماع عندما يزور الأخير واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر.