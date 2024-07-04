وزير إسرائيلي سابق: نحن في نقطة هي الأقرب إلى صفقة تبادل للأسرى

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، قوله: "نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل (للأسرى) منذ 9 أشهر".

وأضاف: "أجد مع ذلك صعوبة في رؤية نتنياهو يرتقي إلى المستوى الاستراتيجي في القيادة ويوافق على الصفقة".

وفي السياق ذاته، نقلت الشبكة الإخبارية عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قوله إن "هناك مراجعة مع مصر وقطر لرد حركة حماس على مقترح صفقة للإفراج عن المحتجزين.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "إسرائيل وحركة حماس تقتربان من اتفاق إطاري يضمن وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن".

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات - لم تسمّه - قوله، أمس الأربعاء، إن "إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق يحدد الإطار العام لصفقة وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف المصدر أن "المسئولين الإسرائيليين يعتقدون أن رد حماس الأخير سيمكن الطرفين من الدخول في مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق"، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.



