استطلاع: لوبان لن تحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية

تشير توقعات لمؤسسات استطلاع إلى أن حزب التجمع الوطني الذي تنتمي إليه مارين لوبان لن يتمكن من الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية المقرر انعقادها الأحد المقبل.

وبحسب أربعة استطلاعات صدرت أمس الأربعاء واليوم الخميس، يتجه الحزب اليميني المتطرف وحلفاؤه إلى الفوز بما يتراوح بين 190 و 250 مقعدا من إجمالي 577 مقعدا في الجمعية الوطنية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويقل هذا بشوط واسع عن الـ 289 مقعدا التي تمثل أغلبية مطلقة وتمكنه من الموافقة على مشروعات القوانين بسهولة وتمرير أجندته.

ويتنافس المرشحون على 501 مقعدا في الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة. وحصد حزب التجمع الوطني بالفعل 39 مقعدا في الجولة الأولى بعدما حصل على 2ر33 % من إجمالي الأصوات.

ونقلت صحيفة "لو فيجارو" عن فرانسوا كراوس مدير قسم استطلاعات الرأي السياسية في معهد "إيفوب" قوله "لا نرى صعودا للتجمع الوطني، كما لو أنه قد جذب الحشود بالفعل في الجولة الأولى".