الجيش الأوكراني يضطر إلى تسليم أجزاء من تشاسيف يار شرقي البلاد

أعلن الجيش الاوكراني اليوم الخميس ، أنه اضطر إلى التخلي عن الجزء الشرقي من مدينة تشاسيف يار الصغيرة الواقعة في منطقة دونيتسك ، وذلك بعد أشهر من القتال.

ونقلت وكالة انترفاكس -أوكرانيا عن المتحدث باسم القوات المحلية المعروفة باسم تجمع جيش خورتيتسيا، نزار فولوشين، القول:" تم تدمير مواقع المدافعين عنا".

وأضاف أنه لم يعد بالإمكان التحكم في منطقة كانال بالمدينة ، وأشار إلى انه قد صدرت تعليمات بالتراجع إلى مواقع جديدة.

وأوضح فولوشين أنه لم يتبق هناك أي مبنى لم يتاثر، وقال إن: "القصف ونيران المدفعية تركت وراءها خرابا شاملا ".

وكان فولوشين قد أكد قبل أسبوع أن الجيش الأوكراني قد دفع امامه القوات الروسية المعارضة بعيدا عن المنطقة.