 الجيش الأوكراني يضطر إلى تسليم أجزاء من تشاسيف يار شرقي البلاد - بوابة الشروق
الخميس 4 يوليه 2024 6:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجيش الأوكراني يضطر إلى تسليم أجزاء من تشاسيف يار شرقي البلاد

د ب أ
نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 5:46 م

أعلن الجيش الاوكراني اليوم الخميس ، أنه اضطر إلى التخلي عن الجزء الشرقي من مدينة تشاسيف يار الصغيرة الواقعة في منطقة دونيتسك ، وذلك بعد أشهر من القتال.

ونقلت وكالة انترفاكس -أوكرانيا عن المتحدث باسم القوات المحلية المعروفة باسم تجمع جيش خورتيتسيا، نزار فولوشين، القول:" تم تدمير مواقع المدافعين عنا".

وأضاف أنه لم يعد بالإمكان التحكم في منطقة كانال بالمدينة ، وأشار إلى انه قد صدرت تعليمات بالتراجع إلى مواقع جديدة.

وأوضح فولوشين أنه لم يتبق هناك أي مبنى لم يتاثر، وقال إن: "القصف ونيران المدفعية تركت وراءها خرابا شاملا ".

وكان فولوشين قد أكد قبل أسبوع أن الجيش الأوكراني قد دفع امامه القوات الروسية المعارضة بعيدا عن المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك