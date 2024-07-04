ارتفاع قياسي في عدد محطات الطاقة الشمسية المنزلية بألمانيا

يتزايد عدد محطات الطاقة الشمسية المنزلية في ألمانيا بوتيرة سريعة.

وبحسب سجل بيانات السوق الرئيسية للوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، تم توصيل أكثر من 152 ألف وحدة جديدة من هذه الأجهزة بشكبة الكهرباء في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 52% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، والذي سجل أيضا رقما قياسيا.

وإجمالا يضم السجل حاليا 563 ألف وحدة قيد التشغيل. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك، حيث أن هناك إرجاء في التسجيل يُقدر بعدة أسابيع، كما أن بعض تلك الوحدات غير مسجل ببساطة.

ومن المقرر أن تحصل ما يسمى بأجهزة الطاقة الشمسية على مزيد من الدعم، حيث يعتزم البرلمان الألماني (بوندستاج) أن يقر مساء اليوم الخميس إجراءات لتسهيل تكريب محطات الطاقة الشمسية في شرفات المنازل بالنسبة للملاك والمستأجرين.

ويرى المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش، أن هذا بمثابة معزز لاستغلال شرفات المنازل في توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، متوقعا زيادة الطلب.

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الأول من أبريل الماضي تم تبسيط إجراءات تسجيل محطات الطاقة الشمسية المنزلية في سجل بيانات السوق الرئيسية للوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، ودخلت حزمة الطاقة الشمسية حيز التنفيذ في مايو الماضي، والتي تسمح - من بين أمور أخرى - باستخدام مقبس عادي للأنظمة، والاستخدام المؤقت للعدادات القديمة غير الرقمية، وجهد أعلى لمحول الكهرباء يبلغ 800 وات بدلا من الـ600 المعمول بها سابقا.

ومن المرجح أن الطفرة الحالية ترجع إلى تراجع أسعار الأنظمة، التي أصبحت متاحة في الأسواق مؤخرا مقابل بضع مئات من اليورو فقط.