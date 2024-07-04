الإعلان رسميا عن إعادة انتخاب الرئيس ولد الغزواني لفترة رئاسية ثانية

أعلن المجلس الدستوري بموريتانيا، مساء اليوم الخميس، إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لفترة رئاسية ثانية من الدور الأول للانتخابات الذي جري في التاسع والعشرين يونيو الماضي.

وقال رئيس المجلس ديالو ممادو باتيا في إعلان في مقر المجلس بنواكشوط " أعيد انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لفترة رئاسية ثانية بحصوله على 10ر56 % من الأصوات وستبدأ فترته الرئاسية الثانية في الثاني من أغسطس المقبل ونهنئه بهذا الفوز ".

وأضاف أن المجلس لم يتلق أي طعن في النتائج المؤقتة المعلنة من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات، خلال المهلة القانونية المخصصة للطعون.

وأضاف رئيس المجلس أنه بعد الاطلاع على جميع محاضر التصويت والتقارير المقدمة من طرف ممثلي المجلس الدستوري في جميع الدوائر الانتخابية، وبعد المداولات، قرر المجلس أن المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني قد انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة دستورية.