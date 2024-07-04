الجزائر: عفو رئاسي يستثني المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب والتآمر على الدولة

أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إجراءات عفو لأكثر من 8 آلاف محبوس، استثنت المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب والتآمر ضد سلطة الدولة والاغتصاب والاتجار بالبشر وذلك على خلفية احتفال البلاد بذكرى عيد الاستقلال.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الخميس، أن تبون وقع مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بإجراءات العفو ويشمل 8049 محبوسا، والمرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2023-2024.

وأوضح البيان أنه يستثنى من هذا العفو الرئاسي " الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والهروب والتجسس والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن وتزوير المحررات الرسمية والعمومية وجرائم الانتحال".

كما استثنى العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم " الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة والاعتداء على الأصول أو القصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب والاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء وعصابات الأحياء ووضع النار عمدا في الأموال والاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام".

إلى جانب جرائم المخدرات والتهريب والفساد والصرف وحركة رؤوس الأموال والسرقة والتمييز وخطاب الكراهية والغش والتدليس والاحتكار.