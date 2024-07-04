روسيا: ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بالسودان وإقامة حوار وطني مستدام

ناقش الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم، مع وزير الخارجية السوداني حسين عوض علي، حل الصراع السوداني، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإقامة حوار وطني.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء، تم التركيز بشكل رئيسي على تطور الوضع في السودان، مع التركيز على ضرورة التوصل إلى حل مبكر للأزمة العسكرية والسياسية في هذا البلد"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: "في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم للوقف العاجل لإطلاق النار وإقامة حوار وطني مستدام بما يخدم ضمان وحدة جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية وسيادتها".