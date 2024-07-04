 الاتحاد الأوروبي ينفذ تهديده ويفرض رسوما مؤقتة على السيارات الكهربائية من الصين - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي ينفذ تهديده ويفرض رسوما مؤقتة على السيارات الكهربائية من الصين

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 1:00 م

نفذ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تهديده بفرض رسوم مؤقتة على واردات التكتل من السيارات الكهربائية من الصين، بما يصل إلى 37.6%، وفقا للجريدة الرسمية للاتحاد.

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