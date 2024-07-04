الاتحاد الأوروبي ينفذ تهديده ويفرض رسوما مؤقتة على السيارات الكهربائية من الصين

نفذ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تهديده بفرض رسوم مؤقتة على واردات التكتل من السيارات الكهربائية من الصين، بما يصل إلى 37.6%، وفقا للجريدة الرسمية للاتحاد.