جالانت لعائلات الأسرى: نقترب من إبرام صفقة تبادل

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قالت القناة 12 العبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، التقى الليلة الماضية، بعائلات المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وأضافت عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، أن جالانت قال خلال لقائه مع العائلات: «نحن أقرب إلى إبرام صفقة تبادل أكثر من أي وقت مضى».

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أنه كان «متشائمًا» بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل شهر من الآن.

ولفت إلى أن «اجتماعاته في الولايات المتحدة استهدفت في المقام الأول، الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق».

وأمس الأربعاء، قال جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية «الموساد»، إن الوسطاء «مصر وقطر» قدموا لإسرائيل رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، ستدرسه تل أبيب.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أنه «لأول مرة رد حماس يسمح بالتقدم، وهناك أرضية للمفاوضات».

وأضافت أن نتنياهو سيعقد اجتماعا الخميس، لبحث رد حماس على مقترح صفقة التبادل.

بدورها، قالت حركة المقاومة «حماس»، إنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

ومن جانب آخر، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها «لن تسمح للحكومة بعرقلة التوصل إلى صفقة التبادل مرة أخرى».