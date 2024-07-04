أعلنت بورصة الأوراق المالية الفيتنامية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني بيع الخزانة العامة سندات حكومية بقيمة 5ر156 تريليون دون فيتنامي (15ر6 مليار دولار) من خلال البورصة الفيتنامية خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعادل 39% من إجمالي مبيعات السندات المستهدفة للعام ككل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مبيعات السندات الحكومية الفيتنامية في يونيو الماضي زادت بنسبة 38% عن الشهر السابق إلى 5ر29 تريليون دونج.

وتستهدف الحكومة الفيتنامية بيع سندات بقيمة 400 تريليون دونج خلال العام الحالي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في فيتنام هذا العام، إلى نحو 6% مقارنة بـ 5% في عام 2023، مدعوما بالطلب المحلي القوي المستمر والاستثمار المباشر الأجنبي القوي ودعم السياسات.

وتواصل فيتنام الإجراءات لاحتواء التضخم، ومن المتوقع أن يكون حول المعدل المستهدف ، والذي يتراوح بين 4% و5ر4%، هذا العام، لكن يتعين على البنك المركزي أن يكون مستعدا لتشديد السياسة النقدية، حال اشتدت الضغوط التصاعدية على الأسعار، حسب ما ذكره صندوق النقد الدولي في بيان، وفق وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويمكن أن تضعف الصارات وهي محرك رئيسي لاقتصاد فيتنام، إذا خيب "النمو العالمي الآمال" أو استمرت التوترات الجيوسياسية العالمية، أو اشتدت النزاعات التجارية.