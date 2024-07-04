أسفرت الأمطار الموسمية الغزيرة عن حدوث فيضانات واسعة النطاق وانهيارات أرضية وانهيارات منازل في شتى أنحاء شمال شرق الهند، مما أثر على نحو 5. 1 مليون شخص وتسبب في وفاة أكثر من 50 شخصا، بحسب تحديثات سلطات إدارة الكوارث اليوم الخميس.

وفي آسام، أكبر ولاية في المنطقة، تم تسجيل 46 حالة وفاة منذ بداية موسم الرياح الموسمية في يونيو الماضي، وتضرر 2. 1 مليون شخص جراء الأحداث المرتبطة بالأمطار.

ويعيش أكثر من 25 ألف شخص في ملاجئ مؤقتة في المدارس والملاعب وغيرها من المباني الحكومية في بلداتهم حيث تقطعت بهم السبل وجرفت منازلهم وفقدوا ماشيتهم وتضررت محاصيلهم.

وتم تسجيل 10 حالات وفاة أخرى على الأقل في ولايات سيكيم وناجالاند ومانيبور. ووقعت معظم حالات الوفاة بسبب الغرق وانهيار المنازل والانهيارات الأرضية.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية، هطول المزيد من الأمطار على المنطقة خلال اليومين المقبلين.