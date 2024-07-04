تونس تتطلع لاستقبال أكثر من 10 ملايين سائح في 2024

أعلن الديوان الوطني للسياحة في تونس، اليوم الخميس، عن تطلعاته بتوافد أكثر من عشرة ملايين سائح على البلاد، مع دخول القطاع موسم الذروة.

وقال مدير الديوان حلمي حسين إن تونس تأمل أن يكون عام 2024 السنة المرجعية الجديدة لقطاع السياحة بعد التعافي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأشار المسؤول في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة إلى ارتفاع قدوم السياح الأوروبيين بنسبة 20 % في النصف الأول، والسياح الجزائريين بنسبة 15 %.

وناهز عدد السياح الجزائريين ثلاثة ملايين سائح في 2023، وهو رقم قياسي.

وقال حلمي حسين "نتطلع إلى تجاوز 10 ملايين سائح هذا العام ليكون رقما قياسيا. ستكون 2024 سنة الانطلاقة الجديدة لفترة ما بعد الكوفيد. ونتطلع إلى أكثر في 2025 و2026".

واستقطبت تونس في 2019 قبل تفشي جائحة كورونا حوالي 3ر9 مليون سائح وهو رقم لم تحققه من قبل.