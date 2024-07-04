مصادرة عشرات السيارات في النمسا بموجب قانون جديد لمكافحة القيادة السريعة

تحدث سياسة حكومية جديدة لمصادرة سيارات الأشخاص الذين يقودون بسرعات مفرطة أثرا كبيرا، حيث تمت مصادرة 70 مركبة بالفعل منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ في الأول من مارس.

وكانت صحيفة "دير ستاندرد" أول مصدر أفاد بعدد السيارات، وسلطت الضوء على مثال رجل - 26 عاما، تم إيقافه في ولاية تيرول على خلفية القيادة بسرعة 180 كيلومترا في الساعة في منطقة تبلغ أقصى سرعة مسموح بها فيها 80 كيلومترا في الساعة.

وبحسب القاعدة الجديدة، يمكن أن تتم مصادرة السيارة مؤقتا، في حالة قيادة السائق بسرعة تفوق الحد الأقصى للسرعة بـ 80 كيلومترا في الساعة في المناطق الحضرية، أو 90 كيلومترا في الساعة في أي مكان آخر.

وبالنسبة للأشخاص الذين تمت إدانتهم من قبل أو لديهم سجل للمشاركة في سباقات سيارات غير شرعية ،فيمكن أن تتم مصادرة سياراتهم مدى الحياة إذ ما تم ضبطهم وقد تجاوزوا السرعة المقررة بـ 60 كيلومترا في الساعة في المناطق الحضرية أو 70 كيلومترا في غيرها.

ويمكن أن تفضي مصادرة السيارة مدى الحياة إلى بيع السيارة في المزاد، إلا أن العقبات الإدارية قلصت حتى الآن عدد المزادات إلى حالتين، تم ضبط السائق في أحدهما - 21 عاما وهو يسير بسرعة 247 كيلومترا في الساعة قرب العاصمة النمساوية فيينا.