الكرملين: رئيس الوزراء الهندي يزور روسيا يومي 8 و9 يوليو

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أعلن الكرملين أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا يومي 8 و9 يوليو الجاري.

وقال الكرملين، في بيان صحفي، إن مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيبحثان آفاق مواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والهند فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الملحة"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في مؤتمر صحفي، إن الكرملين يعتبر الزيارة أولوية رئيسية.

وأوضح أوشاكوف "لأنها ستكون واحدة من أولى رحلات مودي الخارجية، إن لم تكن الأولى، بعد إعادة انتخابه".

وتأتي زيارة مودي إلى روسيا بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية لفترة ولاية ثالثة على التوالي على رأس الحكومة الهندية.

وزار رئيس الوزراء الهندي روسيا آخر مرة في عام 2019 عندما توجه إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا. وكانت آخر زيارة قام بها مودي لموسكو في عام 2015.