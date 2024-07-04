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تفاؤل إسرائيلي بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل مع حماس

وكالات
نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 8:32 م | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 8:32 م

قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة أنه لأول مرة منذ أشهر هناك تفاؤل في إسرائيل بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن مقترح الصفقة واقعي جدا رغم وجود بنود ليست سهلة، لكنها لن تعرقل إبرامها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، أن إسرائيل قررت إرسال وفد للتفاوض بشأن المحتجزين، مع حركة "حماس" الفلسطينية.

وجاء في البيان أن نتنياهو أكد لبايدن مجدداً أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد "تحقيق جميع أهدافها".


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