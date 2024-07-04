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ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل إلى 9520 معتقلا

رام الله - (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 12:43 م | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 12:43 م

 

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الخميس، بأن حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 9520 معتقلا.

وأشارت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفت البيان، إلى أن الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم امرأة من طولكرم، ومعتقلون سابقون.

ووفق البيان: "توزعت الاعتقالات على محافظات رام الله، والخليل، وطولكرم، وقلقيلية، وقد رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين".

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