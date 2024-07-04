الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقرر مغادرة أفغانستان العام المقبل

قررت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) الانسحاب بشكل كامل من أفغانستان بحلول عام 2025.

وقالت متحدثة باسم الوكالة في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "اعتبارا من عام 2025 لن توظف الوكالة بعد الآن موظفيها المحليين في الموقع. تنتهي عقود الموظفين المحليين بنهاية هذا العام على أقصى تقدير".

تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان الإسلامية تحكم أفغانستان حاليا.

وبذلك تتبع الوكالة قرار الجهة المكلفة لها، وهي الحكومة الاتحادية الألمانية.

وفي المقابل أشارت المتحدثة إلى أن المشاريع القائمة وتلك التي تم تكليف الوكالة بها في أفغانستان ستظل سارية، موضحة أن الوكالة ترغب بعد ذلك في التعاون عن بعد مع شركاء محليين.

وغادر الموظفون الألمان أو الدوليون أفغانستان منذ أن استولت طالبان على السلطة في أغسطس 2021. وأكدت الوكالة أنها لا تريد مواصلة العمل مع الإسلاميين. وبحسب بياناتها، فقد اهتمت الوكالة حتى الآن في أفغانستان بمشاريع تساعد على تأمين الحياة اليومية للمواطنين، على سبيل المثال من خلال طرود غذائية أو إصلاح أنابيب المياه.

ويعتبر الوضع الإنساني في أفغانستان متأزما منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة.