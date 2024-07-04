بوتين: اتفاقات إسطنبول للتسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تمسك روسيا بالسلام في أوكرانيا وأن اتفاقات إسطنبول للتسوية التي اقترحتها روسيا ووقعت عليها كييف قد تشكل أساسا للمفاوضات مجددا.

وقال بوتين، في كلمته خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان اليوم: "اتفاقيات إسطنبول لا تزال مطروحة على الطاولة ويمكن استخدامها أساسا لاستئناف المفاوضات"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وذكر أن رئيس الوفد الأوكراني آنذاك وقع على الاتفاقات، ما يعني أنها "كانت مناسبة لأوكرانيا بالكامل".

وكانت روسيا قد بدأت التفاوض مع كييف في بيلاروسا وثم في إسطنبول بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وطرح بوتين عشية مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا مؤخرا شروط روسيا لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، وبينها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف "الناتو" وإعلانها الحياد على مستوى دستوري، والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة النووية.