قالت السفارة السعودية في تركيا إن الجهات المختصة بتركيا قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدما أداة حادة.

ولفتت السفارة في بيان، إلى أنه تم القبض على الشخص الذي هدد المواطنين السعوديين، وأصدرت الجهات المختصة التركية بيانا عن تفاصيل القبض عليه، وتقدم السفارة شكرها للسلطات المحلية.

وأكدت السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها شؤونهم وسلامتهم، وتحثهم على التواصل عند الطوارئ.

وكانت السلطات الأمنية التركية أوقفت شخصا قالت إنه أطلق تهديدات ضد أجانب وبيده سكين بمنطقة "صاري ير" في مدينة إسطنبول، مساء الاثنين.

ووفق ما نشرته وكالة "الأناضول" أمس فقد سارعت الشرطة لتوقيف الشخص عقب تلقيها بلاغا بقيامه بإطلاق تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين.

وبحسب المعلومات فقد تم توقيف الشخص (43 عاما) في منزله وهو مخمور، أحيل الشخص إلى القضاء بتهمة "الجرح العمد" و"مقاومة الشرطة".