أم تعترف بإنهاء حياة ابنها المصاب بالسرطان

وكان هاميش يعاني من ورم أرومي عصبي، وهو نوع نادر من مرض السرطان يصيب الأطفال في الغالب.

وشُخّصت حالة الطفل وهو في سن الخامسة من عمره، وحدد الأطباء مهلة له في البداية قوامها ثلاثة أشهر، بيد أن والدته قالت إنه بعد 16 شهراً من علاج السرطان "المتوحش" في مستشفى غريت أورموند ستريت، طالت حياة هاميش لكنه بدأ يعاني من آلام شديدة.

وتضيف: "في إحدى الليالي عندما قال إنه يعاني من ألم شديد، قلت له: هل تريد أن أزيل عنك هذا الألم؟ فقال: نعم من فضلك يا أمي".

وتقول : "أعطيته، من خلال قسطرة هيكمان، جرعة كبيرة من المورفين أنهت حياته بهدوء".

وسأل راديو بي بي سي أكسفورد السيدة، البالغة من العمر 77 عاماً، عما إذا كانت تعتقد أن ابنها كان يعلم جيدا أنها كانت تعتزم إنهاء حياته.

أجابت: "أشعر بقوة أنه عندما أخبرني هاميش أنه يعاني من الألم، وسألني إذا كان بإمكاني أن أزيل عنه ألمه، كان يعلم ذلك، وكان يعرف ما سيحدث إلى حد ما".

وأضافت: "لكنني لا أستطيع أن أخبركم بوضوح لماذا أو كيف، لكنني كنت والدته، وهو كان يحب والدته، وأحببته جداً، لم أستطع أن أتركه يعاني، أشعر أنه كان يعرف حق المعرفة إلى أين يذهب".