مسئول إسرائيلي: هناك فرصة حقيقية للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، عن مسئول إسرائيلي قوله إن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل لاتفاق، مضيفا: "فيما يخصنا يمكننا المضي قُدمًا نحو اتفاق لتبادل الرهائن والأمر يعتمد على رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو".

وأضاف المسئول الإسرائيلي: "المقترح الذي قدمته حماس يشمل اختراقًا مهمًّا جدًّا".

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن اتفاق الرهائن ووقف القتال في غزة "أقرب من أي وقت مضى".

وكان جالانت يتحدث إلى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

وقال جالانت: "قبل شهر كنت متشائما بشأن فرصنا في التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، وكان أحد أهدافي الرئيسية في كل اجتماعاتي في الولايات المتحدة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق، مع فهم أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل"، بحسب تقرير للقناة 12 الإسرئيلية.

وأضاف جالانت: "اليوم، وأنا أقول هذا بحذر، نحن أقرب من أي وقت مضى".

يأتي هذا في وقت قال به مسئول إسرائيلي إن نتنياهو وافق على إرسال فريق للتفاوض في المحادثات، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار مع حماس.