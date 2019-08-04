أفغانستان: مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار بالعاصمة كابول

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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار قنبلة استهدفت حافلتهم بأحد شوارع منطقة الشرطة الرابعة بالعاصمة "كابول".

وذكرت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية أن الضحايا من العاملين بقناة "خورشيد" الإعلامية الخاصة، مضيفة أن الانفجار وقع في ساعات الذروة أثناء عودة الموظفين إلى منازلهم.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.

يذكر أن حركة "طالبان" هددت كافة وسائل الإعلام في أفغانستان في شهر يونيو، الماضي بعدم نشر أي إعلانات تعتقد الحركة أنها "دعاية ضد مقاتليها".