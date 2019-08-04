 أفغانستان: مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار بالعاصمة كابول - بوابة الشروق
الأحد 4 أغسطس 2019 8:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

أفغانستان: مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار بالعاصمة كابول

كابول - أ ش أ
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 7:14 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 7:14 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار قنبلة استهدفت حافلتهم بأحد شوارع منطقة الشرطة الرابعة بالعاصمة "كابول".

وذكرت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية أن الضحايا من العاملين بقناة "خورشيد" الإعلامية الخاصة، مضيفة أن الانفجار وقع في ساعات الذروة أثناء عودة الموظفين إلى منازلهم.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.

يذكر أن حركة "طالبان" هددت كافة وسائل الإعلام في أفغانستان في شهر يونيو، الماضي بعدم نشر أي إعلانات تعتقد الحركة أنها "دعاية ضد مقاتليها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك