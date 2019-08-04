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أعلن نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر قادم من إمبولي ليكون الصفقة الرابعه للرسونيري خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع صاحب الـ21 عامًا على عقد يربطه بالفريق لمدة خمس مواسم دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للاعب وعلق عليه" هل انت مستعد للقتال إسماعيل، مرحباً بن ناصر".

وحصل بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد تتويج منتخب بلاده باللقب للمرة الأولى منذ 29 عاما.

يذكر أن بن ناصر قد انضم لصفوف إمبولي قادم من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي تحت 23 عام صيف 2018 حيث لعب مع الفريق 77 مباراة وسجل هدفين وصنع 7 هدفاً.