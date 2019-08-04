ارتفاع حركة نقل الركاب جوا في كوريا الجنوبية بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الأحد أن حركة نقل الركاب جوا في كوريا الجنوبية وصلت لمستوى قياسي خلال الربع الأول من العام، ويرجع ذلك لارتفاع أعداد الزائرين الصينيين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل القول إن عدد الركاب الذي جرى نقلهم جوا وصل إلى 61 مليون راكب خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين مقارنة بـ 58 مليون راكب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد ارتفعت حركة نقل الركاب جوا دوليا بنسبة 9ر7% لتصل إلى 45 مليون راكب خلال الربع الأول.

وقد ارتفعت حركة الركاب على المسارات الصينية بنسبة 6ر15 % لتصل إلى 75ر8 مليون راكب.

كما ارتفع عدد الركاب الذين يستخدمون المسارات التي تربط كوريا الجنوبية باليابان بنسبة 4% خلال الربع الأول، وذلك على الرغم من توقعات انخفاض عدد الركاب خلال النصف الثاني من العام، حيث تستعد الجماعات المدنية المحلية لمقاطعة البضائع اليابانية والسفر لطوكيو في ظل تفاقم النزاع التجاري بين سول وطوكيو.

وقد انخفضت حركة نقل البضائع جوا بنسبة 7ر3% خلال النصف الأول لتصل إلى 09ر2 مليون طن، ويرجع ذلك لانخفاض الصادرات لليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.