رينارد: سأكتب تاريخا جديدا مع السعودية

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدرب الجديد المنتخب السعودي أنه يسعى إلى كتابة تاريخ جديد مع الأخضر، وأن العمل الجماعي هو من سيقوده لتحقيق النجاح في المملكة العربية السعودية.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم الأحد إلى أن هدفه الرئيسي هو التأهل رفقة منتخب السعودية إلى كأس العالم 2022.

وأضاف: "كما قلت لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي".

وتابع: "الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسية التي نعمل على تحقيقها".

ورد رينارد عن الفارق بين كرة القدم الأسيوية والإفريقية، قائلا: "من خلال تجربة 10 سنوات في إفريقيا، أود أن أقول أن هناك اختلافات في إفريقيا نفسها بين الشمال والجنوب، والأمر الأهم للمدرب بالنسبة لي هو التكيف مع البيئة التي يعمل بها".

وكان ريناد قد استقال من تدريب منتخب المغرب مؤخرا عقب الخروج المخيب من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019) السابقة، من دور الـ16 على يد منتخب بنين.

ووقع رينارد عقدا لمدة موسمين مع المنتخب السعودي، وأنه سيزاول مهامه كمدرب للمنتخب مع انطلاق تصفيات كأس العالم 2022.