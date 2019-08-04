الكويت ترفع حظر استيراد لحوم الطيور من غانا وتوجو وتحظر استيراد اللحوم من ليسوتو

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية -اليوم الأحد- رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور بجميع أنواعها من كل من غانا وتوجو، في حين أعلنت عن حظر استيرادها من ليسوتو.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة الكويتية عيد الرشيدي - في بيان صحفي - إنه تقرر رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة)، بكل أنواعها ومشتقاتها، وبيض المائدة من كل من غانا وتوجو، بعد التأكد من خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وأضاف أنه تقرر - أيضا - حظر استيراد جميع أنواع اللحوم (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) ومشتقاتها ومنتجاتها من ليسوتو؛ وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.