يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 26 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 33

السلوم 23 33

سيوة 25 39

بورسعيد 26 33

دمياط 25 33

الزقازيق 25 35

الاسماعيلية 26 37

السويس 25 36

العريش 24 34

رفح 23 33

رأس سدر 27 40

نخل 20 37

نويبع 28 37

طابا 28 35

كاترين 18 34

الطور 27 37

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 31 39

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 27 41

سوهاج 28 41

قنا 26 41

الأقصر 28 41

أسوان 31 42

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 29 42

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 34