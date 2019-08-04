محافظ السويس: فتح 21 قاعة جديدة لرياض الأطفال لاستيعاب الزيادات

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إنه عقد أكثر من اجتماع بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وسلمى الشاعر، مدير عام التربية والتعليم والجهات المعنية لإيجاد حلول لقبول أبناء السويس من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس والتي بلغ عددهم 13471 طفلًا وطفلة بالمدارس التجريبية والعربي بزيادة عن العام السابق قدرها 4772 بمعدل زيادة 50%عن العام السابق.

وبلغ عدد المتقدمين للتجريبي لغات من 5 إلى 6 سنوات 2926 طفلًا، ومن 4 إلى 5 سنوات 2150 طفلًا، والمتقدم لمدارس العربي من 5 الي 6 سنوات 3257 طفلًا، ومن سن 4 الي 5 سنوات 5138 طفلًا.

وأجرى المحافظ اجتماعًا لسرعة اتخاذ قرارات لإنهاء المشكلة واتباع حلول غير تقليدية فيما يخص الكثافات وفتح 21 قاعة جديدة، لاستيعاب جميع الأطفال في المرحلة العمرية من 5 إلى 6 سنوات باجمالي 2926 طفلًا، بالاضافة إلى 69 طفلًا من 4 إلى 5 سنوات تجريبي فرنسي ومتبقي 10 أماكن تجريب فرنسي غير مشغولة لمن يرغب في التقدم دون الاخلال عن ما تم قبولهم، ليتبقي 2081 طفلًا أقل من 5 سنوات تم تأجيلهم للعام الدراسي المقبل.

وبالنسبة لرياض الاطفال العربي تم قبول جميع المتقدمين في المرحلة العمرية من 5 الي 6 سنوات بنسبة 100% باجمالي 3257 طفلًا، بالإضافة إلى 514 طفلًا في المرحلة العمرية من 4 إلى 5 سنوات طبقًا لمعيار السن.

وسيتم استيعاب 1573 طفلًا نتيجة زيادة الكثافات من سن 4 إلى 5 سنوات، ليتبقى 3051 طفلًا للعام الدراسي المقبل.