دبي تستضيف دورة جديدة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في 20 أكتوبر

تستضيف إمارة دبي الإماراتية في 20 و21 من شهر أكتوبر القادم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها السادسة، والتي ستعقد هذا العام تحت شعار "تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الحدث سيأتي تزامنا مع إقامة الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية وفعاليات "الأسبوع الأخضر" في دورته السادسة.

وتناقش القمة ثلاثة محاور مهمة بما في ذلك التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون والشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنعقد فعاليات القمة في دبي تعزيزا لمساعي الإمارة لكي تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وقد حققت دبي العديد من الخطوات الملموسة في هذا الصدد من أبرزها تحقيق سبق عالمي تمثلَ بحصولها على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED" بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الامريكية، إلى جانب إنجاز دبي من خلال تحقيقها انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 19% مع نهاية عام 2018 أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16%.