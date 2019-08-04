خالد الجندي: تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على الإسلام فقط وليس مسؤولية الأزهر وحده

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قضية تجديد الخطاب الديني ليست مسؤولية الأزهر فقط، ولكن مسؤوليتها تقع على عاتق الوزارات المختلفة كوزارة الداخلية والشباب والرياضة والتموين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، قائلًا: «لو الأزهر فقط اللي انفرد بتجديد الخطاب الديني فلن ينجح هذا المشروع».



وأوضح أن الأمر لا يقتصر فقط على تجديد الخطاب الديني، بل يمتد ليشمل التكوين النفسي للداعية، متابعًا: «هناك داعية سودوي، في داعية شايف الناس كلها كفرة، شايف الناس كلهم حشرات، في داعية يرى الناس ملائكة.. الكلام ده محتاج تأهيل نفسي».



ونادى الوزارات والجهات السيادية بعقد مؤتمر قومي لتجديد الخطاب الديني، موضحًا: «الخطاب الديني مش مقتصر على الإسلام بس، الإسلام والمسيحية واليهودية، لازم نتفق على ورقة عمل نحترم فيها حرية الإنسان ونحترم فيها الكرامة الآدمية».