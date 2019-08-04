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الرئيس الألماني يزور حاخاما تعرض لبصق وشتائم بالعربية

الرئيس الألماني أرشيفية
الرئيس الألماني أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:13 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:13 م

زار الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، يهودا تايشتال، حاخام الطائفة اليهودية في العاصمة الألمانية برلين، والذي كان قد تعرض لبص وشتائم بالعربية قبل أيام.

وأعرب شتاينماير خلال الزيارة عن اشمئزازه من الجريمة بحق تايشتال.

ونقلت متحدثة باسم الرئاسة عن شتاينماير قوله:" كل شكل من التطرف ومعاداة السامية هو سم لمجتمعنا الحر والمنفتح، ومكافحة معاداة السامية بكل أشكالها والتصدي المشترك لها، هو الواجب الأعلى للدولة والتزام لنا جميعا".

وقد دارت المحادثة بين شتاينماير وتايشتال في منزل العائلة للأخير في برلين واستغرقت نحو ساعة.

كان تايشتال تعرض للبص وشتائم بالعربية من قبل رجلين بينما كان بصحبة أحد أطفاله.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، دعا تايشتال إلى بذل جهود مشتركة لمواجهة الكراهية في المجتمع.

وقال تايشتال الذي أفاد بأنه قدم إلى برلين من نيويورك قبل 23 عاما وبأن جديه لقيا حفتهما في الهولوكوست:" لابد للناس أن يظهروا كل يوم شجاعة أدبية في أنهم لن يسمحوا بالهجوم على أناس آخرين".

ورأى تايشتال أن من الأمور السيئة أن تتم مهاجمة يهود وسط برلين " حيث يعيشون ويتسوقون ويذهبون إلى المدرسة"، لكنه قال إنه يعتقد في الوقت نفسه بأن " القسم الأكبر من الناس هنا متسامحون".

كان شتاينماير و الحاخام تايشتال أشعلا معا أضواء حانوكا عند بوابة براندنبورج في الثاني من ديسمبر الماضي.


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