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أبقى مجلس الشورى -الهيئة الأعلى في حزب حركة النهضة الاسلامية-، على اجتماعه مفتوحا حتى بعد غد الثلاثاء للحسم بشأن مرشح الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة يوم 15 سبتمبر المقبل.

وقال رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي الأحد إن النقاشات التي بدأت مع انطلاق الدورة الاستثنائية للمجلس أمس السبت لم تكن كافية لحسم اسم المرشح.

وأقر الهاروني بوجود اختلافات في الرأي داخل المجلس، بين مدافع على تقديم مرشح من داخل النهضة، ومؤيد لتقديم مرشح توافقي من خارج الحركة.

وأوضح الهاروني أنه في صورة تقديم مرشح من الحركة، فإن القانون الأساسي للحزب يعطي الأولوية لرئيس الحركة، وإذا تخلى رئيس الحركة الأخير عن حقه في الترشح، فإنه يقدم شخصية من داخل الحركة لمجلس الشورى للتداول بشأنها.

ولن يتم الحسم في الخلاف داخل المجلس قبل بعد غد .

وقال الهاروني: "سيوفر هذا فرصة للحركة لإجراء المزيد من المشاورات للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب لأن النهضة حريصة على تقدير مصلحة البلاد على حساب المصالح الحزبية الضيقة".

وتابع: "النهضة كحزب أول في البلاد لديها مسؤولية وقرارها سيكون له تأثير على مسار الانتخابات ونتائجها".

وفازت حركة النهضة بأول انتخابات ديمقراطية في تونس في عام 2011 في أعقاب الثورة ودعمت في البرلمان تنصيب المنصف المرزوقي رئيسا مؤقتا حتى 2014.

ولم تقدم النهضة مرشحا في انتخابات 2014 حيث فاز رئيس حركة نداء تونس الراحل الباجي قياد السبسي بالمنصب، وتعد الحركة شريكا في الائتلاف الحكومي الحالي وتمتلك أكبر كتلة برلمانية.

وتستمر آجال تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية لعام 2019 لدى هيئة الانتخابات حتى التاسع من الشهر الجاري.

وإلى جانب "حركة النهضة الإسلامية"، لم تحسم أحزاب أخرى كبيرة في اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية مثل "حركة نداء تونس" وحزب "تحيا تونس".