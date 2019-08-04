قررت نيابة الهرم بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس 6 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالسطو المسلح على محطة بنزين بالهرم، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه.

واجهت النيابة العامة المتهمين خلال التحقيقات بتحريات المباحث وكاميرات المراقبة الخاصة بالبنزينة وأقوال العاملين، وأقر المتهمون بحيازتهم لأسلحة نارية والسطو على البنزينة بغرض سرقتها بعد علمهم المسبق بوجود مبالغ ماليه بالبنزينة فرغبوا في الحصول عليها.

كان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا بتعرض محطة بنزين للسطو المسلح بمنطقة كفر الجبل، من قبل ملثمين، وبانتقال القوات الأمنية والاستماع لأقوال العاملين بالمحطة تبين أن مسلحين هددوا العاملين بالمحطة، واستولوا على مبلغ 350 ألف جنيه وفروا هاربين بواسطة سيارة ملاكي.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن 6 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث، والمبلغ المالي المسروق، وأحيلوا للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم في حقهم.