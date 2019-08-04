جوارديولا أول ضحايا قانون «الفيفا» الجديد

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تلقي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي انذارًا خلال الشوط الأول للقاء "السيتيزين" أمام ليفربول في مباراة الدرع الخيرية الجارية حاليًا بملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأعترض جوارديولا على حكم اللقاء بعدما رفض الأخير معاقبة جو جوميز بعد التدخل العنيف على ديفيد سيلفا اثناء اللقاء.

وتعد هذه هي المرة الأول التي يطبق فيها القانون الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتلقي المدير الفني لانذار أو طرد مباشر خلال المباراة مثل اللاعبين.

ويتقدم السيتي على ليفربول بهدف نظيف في المباراة الجارية حاليًا على ملعب"ويمبلي" في الدرع الخيرية التي يلعب فيها الفريقين قبل أيام قليلة على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.