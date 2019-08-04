24 فريقا ينافسون في نهائيات بطولة كأس العالم للـ«كوسبلاي» في اليابان

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تجمّع المشاركون من 24 دولة ومنطقة يرتدون أزياء راقية يدوية الصنع في وسط اليابان، اليوم الأحد، للتنافس في بطولة العالم للكوسبلاي (فن الأداء) لعام 2019.

ويؤدي المنافسون شخصيات من المانجا والرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو والبرامج التلفزيونية أثناء مشاركتهم في القمة السنوية الـ17، وهي واحدة من أكبر الفعاليات من نوعها في العالم.

وتنافس دول من بينها المملكة العربية السعودية والسويد وسنغافورة على اللقب في البطولة المقامة في مدينة ناجويا وسط اليابان.

وقال المنظمون إن الحكم على المتسابقين يأتي بناء على جودة أزيائهم واتجاههم الفني وأدائهم بشكل إجمالي على المسرح.

وبدأت المنافسة بـ40 فريقا، وتم اختيار ثمانية من المتأهلين للنهائيات عندما انطلقت البطولة في طوكيو في العطلة الأسبوعية الماضية، بينما تم اختيار 16 فريقا آخرين في جولة عقدت أمس السبت في ناجويا.

وتضم المنافسة نحو 300 ألف فرد من أنحاء العالم. وفازت الفرق الـ40 في تصفيات تمهيدية في بلدانهم ومناطقهم.