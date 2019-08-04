صحف السودان تُبرز الاتفاق على الإعلان الدستوري واحتفالات الشارع

أبرزت صحف السودان الصادرة -اليوم الأحد- الاتفاق بين (المجلس العسكري الانتقالي) وقوى (إعلان الحرية والتغيير) على وثيقة الإعلان الدستوري، واحتفالات الشارع السوداني بهذا الاتفاق.

ونقلت صحيفة (السوداني) عن (الحرية والتغيير) التأكيد على أن هذا الاتفاق يمثل بداية جديدة للسودان .. مشيرة إلى أنه سيتم وضع جدول زمني لتنفيذ بنوده.

وأبرزت صحيفة (المجهر) خروج آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بهذا الاتفاق، وكذلك ترحيب القوى السياسية السودانية به، ودعوتها إلى تنفيذه سريعا.

من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن احتفالا رسميا سيعقد بعد عيد الأضحى، للتوقيع الرسمي على الاتفاق، وسيشهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعين، لافتة إلى أن عددا من اللجان تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على مراسم هذا الاحتفال.

وأبرزت صحيفة (أخبار اليوم) ترحيب الجامعة والبرلمان العربيين بالاتفاق، ونقلت عن الجامعة العربية تأكيدها على أن الاتفاق على الوثيقة الدستورية من شأنه أن يطلق مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي.