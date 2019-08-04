أكد أكبر تركان مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني أن رسائل إيجابية وصلت إلى الجمهورية الإسلامية من السعودية.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية، الأحد عنه القول: "هناك رسائل ومؤشرات إيجابية وصلتنا من السعودية، وكبار المسؤولين الإيرانيين ردوا عليها بشكل إيجابي"، موضحا أن "أولى الرسائل الإيجابية تجلت بالتعامل مع حجاجنا، وهناك خطوات سعودية إيجابية أخرى".

وأشار مستشار الرئيس الإيراني إلى أن "هناك إمكانية أن تقوم السعودية بالتعاون مع باقي دول الخليج في تعزيز أمن المنطقة".

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح الأسبوع الماضي بأن الجمهورية الإسلامية على استعداد للحوار مع السعودية إذا كانت هي مستعدة لذلك، وأضاف: "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا".