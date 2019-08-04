432 دارسا يتقدمون لاختبارات محو الأمية بالقافلة المتكاملة لجامعة المنيا في ههيا

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه تقدم لأولى اختبارات محو الأمية من أهالي قرية ههيا أكثر من 432 دارسا ودارسة ممن تلقوا خدمات قافلة جامعة المنيا المتكاملة بفصول محو الأمية في القرية، وذلك ضمن الخدمات التي قدمتها القافلة لأهالي القرية، والتي شملت خدمات طبية وطبيبة بيطرية وزراعية وبيئية وتوعوية، والتي بدأت منذ أول يوليو الماضي وتستمر أعمالها حتى الآن.

وأضاف أنه أجريت أولى الاختبارات للدارسين بمدرسة ههيا للتعليم الأساسي، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنيا، وتجاوزات نسبة من اجتازوا الاختبارات الـ65% من الدراسين، منوهاً بأنه يُعاد الاختبار لمن لم يجتازه الخميس القادم بمدرسة أبناء الثورة بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق لجان الاستكتاب بالهيئة، وتستخرج شهادات الدراسين بمقر لجان الاختبارات دون الرجوع لمقر الفرع الرئيسي تسهيلاً عليهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قافلة الجامعة منذ أيامها الأولى كان من ضمن أولوياتها محو أمية المواطنين بالقرية، بمشاركة طلاب الجامعة وبالتعاون مع مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالهيئة العامة لتعليم الكبار، لافتًا إلى أنه تم تحديد موعد الاختبارات للدراسين والتي بدأت في 3 أغسطس الجاري، استعدادا لإعلانها أولى قرى الصعيد الخالية من الأمية.

وبدوره، أشار الدكتور بليع حمدي منسق مشروع محو الأمية بالجامعة، إلى أنه شارك بالمشروع أكثر من 2400 طالب وطالبة من كليات (التربية، والتربية النوعية، ودار العلوم، والتربية الرياضية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب)، نجحوا في محو أمية الكثير من أهالي القرية بفصول محو الأمية التي تم إنشائها بمقرها الأساسي في قرية ههيا، وانتقلت لتصل لمنازل الأهالي والمساجد لتشجيعهم على المشاركة والانضمام للمشروع والوصول إلى كبار السن لمنحهم القدرة على القراءة والكتابة، موضحًا أنه تم التنبيه على من لم يجتازوا الاختبار بإعادته لهم بمدرسة أبناء الثورة في المحافظة، بعد إعطائهم فرصة أسبوع للتأهيل وتعلم مهارات القراءة والكتابة.