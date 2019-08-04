رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير العمل بالمستشفى الجامعي

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، سير العمل داخل المستشفي الجامعي يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب، والدكتور أسامة الشريف وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى.

وبدأ "عزيز" جولته بتفقد وحدات الاستقبال والعناية المتوسطة بقسم الأطفال، وتوجه إلى قسم جراحة العظام والكسور بالمستشفى، وناقش مع الأطباء المقيمين الموجودين كافة التفاصيل المتعلقة بجميع الحالات المحجوزة من تشخيص كل حالة وما تم من إجراءات لتقديم العلاج لها.

وخلال جولته تابع رئيس الجامعة أخر المستجدات بمبنى المطعم المركزي الذي يعد من أهم المباني داخل المستشفى الجامعي لخدمة الأطباء والمرضي وهيئة التمريض، حيث يتم الآن وضع اللمسات النهائية وتركيب التجهيزات الفنية استعدادًا لتشغيله في أول سبتمبر المقبل.

وفي نهاية الجولة شدد عزيز على مسؤولي شركة الأمن، بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للزيارة وتواجد المرافقين للمرضى الذين يحتاجون لذلك، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالجوانب الإنسانية المصاحبة لتقديم الخدمة الطبية، كما وجه تعليماته بضرورة حل مشكلة الازدحام عند الخزينة واوصي بزيادة عدد المحصلين تسهيلًا على المواطنين المترددين على المستشفي.