الفحوص تؤكد خلو عجوز يابانية أصيبت بالحمى بعد زيارة الكونغو من فيروس إيبولا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أن الفحوص التي أُجريت لامرأة يابانية أُصيبت بالحمى بعد زيارة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قد أكدت خلوها من فيروس إيبولا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة اليابانية قولها في موقعها الإلكتروني -اليوم الأحد- إن المرأة -70 عاما- كانت قد أصيبت بالحمى بعد عودتها إلى بلادها في 31 يوليو، ونقلت إلى مستشفى في طوكيو لفحصها.

يُذكر أن إيبولا هو أحد الأمراض الأكثر فتكا على وجه الأرض، حيث يصل معدل الوفيات بسببه إلى 90% من حالات الإصابة.

وأصيب أكثر من 2400 شخص في نوبة التفشي الحالية للمرض بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي بدأت في أغسطس 2018، مع تسجيل أكثر من 1800 حالة وفاة، ما جعل هذه النوبة هي الأكثر فتكا منذ عام 2013.