تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت "الأرصاد"، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وخليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق من شمال البلاد:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

الإسكندرية 25 32

مطروح 24 33

الإسماعيلية 26 37

السويس 25 36

المنيا 25 38

شرم الشيخ 30 38

أسوان 31 42