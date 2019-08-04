وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث إطلاق النار في مدينة إل باسو بولاية تكساس بأنه "مروع".

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة على موقع تويتر تعليقا على الحادث، إنه أطلع على تقارير تفيد بوقوع "إطلاق نار مروع" قتل فيه "عدد كبير" من الناس.

وتابع القول: "إطلاق نار مروع في إل باسو بتكساس، والتقارير سيئة جدا، مقتل العديد من الناس"، مشيرا إلى أنه يعمل مع السلطات الفيدرالية والمحلية وقوات الأمن، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع حاكم الولاية وعبر له عن دعمه والحكومة الفيدرالية في التعامل مع الحادث.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن المتحدث باسم شرطة المدينة، روبرت جوميز، قوله إنه تم اعتقال مشتبه فيه واحد، موضحا أن السلطات لا تعتقد أن هناك مشبوهين آخرين في الوقت الراهن. وأوضح أن المشتبه فيه رجل، دون أن يكشف عن عمره أو هويته.

وكان إنريك كاريلو المتحدث باسم شرطة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية قد أعلن أن حصيلة الهجوم هي 20 ضحية بين قتيل وجريح.