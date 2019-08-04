 «خلية الصقور» الاستخبارية بالعراق تعلن اختراقها لصفوف تنظيم داعش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«خلية الصقور» الاستخبارية بالعراق تعلن اختراقها لصفوف تنظيم داعش

داعش
داعش
أ ش أ
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:42 ص | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:42 ص



أعلن رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ العراقية أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي أن اﻟﺨﻠﻴﺔ تمكنت من اختراق صفوف ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎداﺗﻪ المقربة من زعيمهم أبو بكر البغدادي، مشيرا إلى أن التنظيم وسع ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن البصري قوله إن "خلية الصقور تمكنت من اﺧﺘﺮاق ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎداﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺸﺮذﻣﻪ"، مضيفا أن "التنظيم المصنف ﺑﺎﻷﺷﺮس عالميا ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺎء اﻷﺧﻄﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪيا ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻞ والمشاركة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ".

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