

علق القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، على توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على الإعلان الدستوري، قائلًا: "إن الدموع وحدها هي التي تليق بهذه اللحظة التاريخية".



وأضاف خلال كملته، التي ألقاها اليوم الأحد، عقب التوقيع المبدئي على الإعلان الدستوري: "كل قطرة دمع ستكون هدية إلى كل شهيد، ولكل أم شهيد تقطع حشاها حزنًا على فقيدها، كل قطرة دمع ستكون لكل معذب في السجون هدية للمشردين في معسكرات النزوح، ولأطفال يشتبكون مع القطط في حاويات القمامة، للجوعى والمساكين من أهل بلادي".



وقع المجلس العسكري السوداني، مع قوى حرية والتغيير اليوم الأحد، بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في السودان، تمهيدًا للتوقيع النهائي في 17 من أغسطس الجاري.



وأعلن، أمس السبت، الوسيط الإفريقي في السودان، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على وثيقة دستورية، تفسح الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.