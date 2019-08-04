«سي إن إن»: الشرطة تتحرى لمعرفة الدافع وراء حادث إطلاق النار بولاية أوهايو

أعلن متحدث باسم شرطة مدينة "دايتون" بولاية "أوهايو" الأمريكية، أن الشرطة تعمل حاليا على معرفة الدافع وراء حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم بوسط المدينة والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم مطلق النار، فضلا عن إصابة 16 آخرين.

وقال مساعد رئيس شرطة "دايتون" الليفتنانت كولونيل مات كاربر -في مؤتمر صحفي أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية- إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) يساعد الشرطة في التحقيق في الحادث، كما حث كل من لديه معلومات حول الحادث أن يتقدم للإدلاء بها.

وأشار المتحدث إلى أن ضباط الشرطة كانوا يقومون بدورية في المنطقة عندما بدأ إطلاق النار، وتمكنوا من التعامل معه بشكل سريع.

ولم يستبعد كاربر إمكانية تورط أشخاص آخرين في الحادث، لكنه أكد أن الشرطة حتى هذه اللحظة على علم بوجود مطلق نار واحد، لافتا إلى أن الشرطة تقوم حاليا باستجواب الشهود لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور 13 ساعة فقط من إطلاق مسلح النار في متجر "وول مارت" بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس؛ ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.